Lo scorso martedì sera gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno arrestato un rumeno di 18 anni.

Il giovane pusher è infatti accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione, in quanto, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina, crack e hashish, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento.

Inoltre è stato trovato anche un monopattino che a seguito di mirati accertamenti è risultato rubato.

Su disposizione del P.M. di turno, il 18enne è stato sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari, in attesa della convalida dell’arresto.