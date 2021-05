Basilicata-Turismo Covid Free. La Regione si prepara ad offrire ai turisti una vacanza sicura

“D’intesa con il collega Rocco Leone e gli Uffici del Dipartimento Salute, raccogliendo le pressanti sollecitazioni degli operatori turistici, anche per l’imminente stagione turistica riproporremo il progetto denominato ‘Basilicata – Turismo Covid Free’, attuato con buoni risultati lo scorso anno, per favorire la realizzazione delle condizioni di ‘vacanza Covid free’ sulla costa tirrenica lucana, come nel Metapontino, nei Parchi nazionali Pollino e Appennino Lucano e in tutti i comprensori turistici delle aree interne”.

Ad annunciarlo è l’assessore regionale alle Attività Produttive Francesco Cupparo precisando che, come avvenuto nell’estate 2020, le Unità Speciali Covid-19 specifiche attivate presso i presidi ospedalieri distrettuali di Chiaromonte e Maratea, a servizio dell’area del Parco Nazionale del Pollino e della costa tirrenica, ed ancora a Policoro e a Matera, saranno gli strumenti per offrire sicurezza e rilanciare il turismo in Basilicata. Si occuperanno dei tamponi per i turisti che arriveranno in Basilicata sprovvisti di certificazione realizzata nelle 48 ore precedenti, oltre che per il personale delle strutture e delle aziende della filiera turistica e saranno pronte, nel caso la proposta in fase di definizione da parte del Governo diventi operativa, di somministrare il “richiamo” del vaccino a quei turisti in vacanza che nelle rispettive regioni di residenza hanno già ricevuto la prima dose.

“Nel nostro progetto – aggiunge Cupparo – un ruolo importante sarà assegnato ad Asp e Asm. E’ questa la smentita più efficace della singolare tesi sostenuta dell’on. Vito De Filippo, già Presidente e assessore regionale alla Sanità e Sottosegretario alla Sanità, secondo cui se la campagna vaccinale e il contenimento del contagio vanno bene in Basilicata è merito dell’Asp mentre tutti i demeriti sarebbero della Giunta. Eppure proprio per la sua lunga esperienza politica ed istituzionale De Filippo sa bene che Asp e Asm sono strutture operative che rispondono alla programmazione definita, come nel caso del Progetto ‘Basilicata-Turismo Covid Free’, dalla Giunta regionale. Piuttosto non è difficile leggere dalle parole del deputato del Pd una difesa di ufficio di uomini ed apparati di nomina del centrosinistra insieme ad una malcelata contrarietà ai cambiamenti avvenuti ai vertici di Asp e Asm“.

– Chiara Di Miele –