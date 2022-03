Basilicata. L’on. Cillis:”Il Governo chiarisca la scelta sul progetto di RFI per l’Alta Velocità”

Sarà il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile a fare chiarezza sulle decisioni relative all’Alta velocità sulla tratta ferroviaria Taranto-Battipaglia-Potenza. È stata depositata alla Camera, infatti, l’interpellanza urgente a firma del deputato lucano Luciano Cillis (M5S) in cui si chiede se RFI (Rete Ferroviaria Italiana) abbia svolto le valutazioni comparative sui due tracciati potenziali affinché siano rese palesi le motivazioni che hanno portato a questa scelta del Piano di fattibilità tecnica ed economica e se siano state avviate tutte le procedure necessarie per accertare le ragioni tecniche, scientifiche ed economiche che hanno portato a tale determinazione.

“Come sollevato dalla Svimar, l’associazione per lo sviluppo del mezzogiorno e le aree interne, RFI ha optato per la ristrutturazione del vecchio tracciato ovvero per l’interconnessione dell’AV Salerno-Reggio Calabria alla linea storica Romagnano-Potenza – dichiara Cillis – Ciò, però, costituisce un collo di bottiglia per i tempi di percorrenza, per la mobilità di passeggeri e merci e per l’accessibilità all’Alta Velocità ma, soprattutto, determina una definitiva frattura tra nord e sud della Basilicata, creando un vulnus alle prospettive di sviluppo economico e sociale di un’area che investe 1,2 milioni di persone nelle province di Salerno, Potenza, Matera e Taranto”.

Eppure le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresentano un’occasione davvero storica per superare i gap infrastrutturali e a maggior ragione per territori come la Basilicata e la Calabria per uscire definitivamente dall’isolamento facilitando lo spostamento di merci e persone da e verso la Campania e, da lì, verso il resto d’Italia.

“Al Governo chiediamo di riaprire una riflessione perché – spiega Cillis – adottando la soluzione della bretella, la tratta esistente rimarrebbe regolarmente in funzione, al pari di quella della costiera tirrenica, per la circolazione interna regionale migliorando il servizio sia sui tempi di percorrenza che sul numero di corse, vista l’eliminazione dei tempi di attesa per il transito dei Frecciarossa che vanno dai 10 ai 30 minuti. Al contempo la nuova bretella consentirebbe di raggiungere Potenza dall’AV Salerno-Reggio Calabria in un quarto d’ora, abbattendo di ben 45 minuti circa i tempi di percorrenza sia per Salerno che per Praia a Mare. Una opzione promossa da associazioni, comitati locali, sindaci, sindacati e istituzioni territoriali che sposiamo pienamente”.