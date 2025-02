E’ stata annunciata nei giorni scorsi la data di apertura per la procedura informatica per partecipare al Bando Isi Inail 2025. Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, si mette a disposizione di imprese e cittadini per le analisi da effettuare per accedere alla compilazione della domanda, gestendo tutta la parte pratica e la rendicontazione del progetto.

Bando Isi Inail è un avviso che ha l’obiettivo di incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di incoraggiare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature da lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità, il rischio infortunistico o quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

L’iniziativa è rivolta alle imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e agli Enti del Terzo settore e sono ammessi progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici, per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, per la riduzione dei rischi infortunistici, per la bonifica da materiali contenenti amianto, per micro e piccole imprese operanti in specifici settori e nella produzione primaria di prodotti agricoli.

Quali sono le risorse economiche destinate ai finanziamenti? Quali le modalità e le tempistiche di presentazione della domanda? E in che modo Confesercenti Vallo di Diano può aiutare imprese e cittadini a partecipare all’avviso? Ne parliamo con la dottoressa Maria Antonietta Aquino.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, resta a disposizione di quanti vogliono chiedere ulteriori informazioni ed è raggiungibile, oltre che in sede, anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.