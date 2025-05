Lettera aperta di Michele Albanese, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Monte Pruno

Carissime Socie e Soci, Clienti, Amiche ed Amici,

dopo qualche giorno utile a tirare il fiato e sciogliere le emozioni, mi piaceva raggiungervi con una breve lettera. L’ultima Assemblea dei Soci nell’eleggermi, all’unanimità, Presidente del Consiglio di Amministrazione della “nostra” Banca mi ha consegnato un riconoscimento dal valore inestimabile. È difficile trovare le parole giuste per descrivere ciò che sto provando. Questo non è soltanto un nuovo incarico. È un dono. È un ulteriore segno di fiducia che mi commuove e mi carica di responsabilità. Per me è il coronamento di un cammino lungo ed intenso ma, soprattutto, è l’inizio di una nuova avventura da vivere con passione, con cuore, e da condividere con chi vorrà farne parte.

Ho vissuto quasi cinquant’anni dentro questa Banca, di cui 34 da Direttore Generale e, in ogni singolo giorno, ho sentito pulsare il cuore di una comunità straordinaria. Oggi, da Presidente, sento il dovere di restituire, almeno in parte, quanto ho ricevuto, offrendo alla nostra Banca ciò che ho maturato in questi anni: esperienza, passione e una visione che nasce più dall’ascolto che dalla presunzione di sapere. Voglio farlo con voi, perché nulla di ciò che siamo diventati sarebbe stato possibile senza il vostro coraggio, il vostro lavoro, la vostra fiducia. La Banca Monte Pruno è molto più di un’istituzione finanziaria. È una rete di persone unite da valori condivisi. È una missione. È il volto di chi entra in filiale con un sogno e trova qualcuno disposto ad ascoltarlo. È la mano tesa alla comunità, è la voce del territorio, è la certezza che un’economia giusta, solidale e sostenibile è possibile.

“Voi non siete numeri, ma volti”, diceva don Milani. È a questi volti che io continuerò a guardare, ogni giorno, in ogni decisione.

In questo nuovo ruolo il mio primo pensiero e ringraziamento va a chi mi ha permesso di raggiungere questo traguardo: alla dottoressa Anna Miscia, che ha lasciato il testimone dopo anni di guida appassionata e lungimirante; ai Presidenti Emilio Pecori, Michele Albanese e Filippo Mordente, che hanno costruito solide fondamenta; al Presidente Giorgio Fracalossi e all’Amministratore Delegato Sandro Bolognesi della Capogruppo Cassa Centrale Banca, per la stima, l’apprezzamento e la fiducia che hanno sempre dimostrato nei miei confronti. Il loro sostegno rappresenta per me un motivo di orgoglio e uno stimolo costante a dare il meglio per la nostra Banca e per il Gruppo di cui con orgoglio facciamo parte. A tutti loro va il mio grazie più sincero.

Un ringraziamento speciale va anche al dottor Cono Federico, nostro nuovo Direttore Generale, persona di straordinario valore umano e professionale. Con lui, con il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, sono certo che sapremo affrontare con slancio le nuove sfide, restando fedeli alla nostra identità.

Desidero rivolgere un sincero ed affettuoso ringraziamento alla “squadra”: al management e a tutti i dipendenti che con professionalità, impegno, passione e fedeltà, negli anni, già mi hanno dato grandi soddisfazioni. Su di loro continuerò a fare affidamento, certo che il loro contributo sarà determinante per affrontare le sfide che ci attendono. Il programma che ci guiderà nei prossimi tre anni non sarà solo tecnico: sarà ispirato, ambizioso e umano. Punteremo su: crescita economica e patrimoniale solida, ma fondata su valori; sviluppo territoriale, perché vogliamo essere sempre più vicini a voi; innovazione tecnologica, senza perdere mai il contatto umano; sostenibilità, come scelta etica e strategica; partecipazione attiva dei Soci, attraverso nuovi strumenti di dialogo e trasparenza. Ma soprattutto, continueremo a credere nelle persone, nella forza delle idee, nella bellezza della cooperazione. Perché il futuro, quello vero, si costruisce insieme, passo dopo passo, senza lasciare nessuno indietro.

A tutte le nostre realtà associative – il Circolo Banca Monte Pruno, l’Associazione Monte Pruno Giovani e la Fondazione Monte Pruno – dico: “Continuiamo a essere anima e motore della nostra visione sociale. Il vostro lavoro è la luce che dà senso al nostro impegno”.

Cari Soci, Clienti, Collaboratori, questa non è solo una comunicazione. È una promessa: ogni mia scelta sarà orientata al bene comune; ogni passo sarà mosso dal rispetto della nostra storia e dalla voglia di costruire un futuro ancora più luminoso. Non camminerò da solo. Cammineremo insieme. E allora, con il cuore aperto e lo sguardo carico di speranza, vi dico: “Questa bella storia continua. E sarà ancora più bella. Perché la scriveremo, ancora una volta, fianco a fianco, uniti nei valori e forti nel futuro”.

Grazie di cuore per la vostra fiducia. Con stima, affetto e passione, Michele Albanese