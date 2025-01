La fiducia non si compra, si guadagna. È un legame invisibile ma potentissimo, capace di costruire relazioni solide e durature. In una banca, quando i depositi crescono, non è solo un dato economico: è un segnale tangibile della fiducia che le persone ripongono nell’istituto. E i numeri della Banca Monte Pruno parlano chiaro: oltre 140 milioni di euro in più raccolti in un solo anno, per un totale che oggi supera 1 miliardo e 270 milioni di euro e cresce ogni giorno di più.

Questo risultato straordinario non è solo un traguardo, ma una testimonianza concreta del valore che i clienti attribuiscono alla Banca. La prova che l’impegno per offrire sicurezza, stabilità e trasparenza viene riconosciuto e premiato. Ogni euro depositato rappresenta più di un risparmio. È una dichiarazione di sicurezza, di stabilità e di speranza. Significa che chi sceglie Banca Monte Pruno crede nella sua solidità, nella trasparenza e nell’impegno a proteggere ciò che è più prezioso: i loro sogni e progetti.

Il Direttore Generale Cono Federico ha espresso grande soddisfazione per questi risultati :”Questi numeri riflettono la solidità della nostra Bcc e la fiducia che i clienti continuano a riporre in noi. Siamo orgogliosi, come Bcc Monte Pruno, di poter contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio, sostenendo con i risparmi che ci vengono affidati famiglie e imprese nei loro progetti. Per noi l’aumento della raccolta non è solo un successo numerico, ma una conferma che stiamo facendo bene, che il nostro lavoro non è solo offrire servizi finanziari, ma essere partner affidabili nella vita dei nostri clienti. Con l’occasione ci piace ricordare l’importante ruolo delle Banche di Credito Cooperativo che impiegano il denaro raccolto sul territorio da cui proviene il risparmio stesso. Un ringraziamento speciale va a tutto il personale delle nostre filiali ed ai responsabili delle stesse, il cui impegno quotidiano è stato fondamentale per raggiungere questi obiettivi. Il successo della nostra banca è il risultato del lavoro di squadra e della dedizione di ogni singolo collaboratore. I responsabili delle filiali hanno dimostrato serietà, impegno, professionalità, fedeltà e passione, contribuendo in modo significativo alla crescita e alla reputazione del nostro istituto“.

“Grazie a chi ci sceglie, grazie a chi crede in noi. Perché insieme, con la fiducia come base, possiamo costruire un futuro migliore per la comunità” fanno sapere dalla Banca Monte Pruno.