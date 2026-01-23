Si è svolta nell’Aula “Pecoraro” dell’Università degli Studi di Salerno la giornata conclusiva del Master di II livello in Anticorruzione, Data Protection e Cybersecurity, percorso di alta formazione promosso dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Ateneo salernitano e coordinato dai professori Francesco Antonino Sessa e Francesco Fasolino.

Il Magnifico Rettore Virgilio D’Antonio ha avviato gli indirizzi di saluto per la giornata, evidenziando l’impegno dell’Università nel rendere disponibile un’offerta formativa moderna e attuale.

A seguire i saluti del Questore di Salerno Giancarlo Conticchio, del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Filippo Melchiorre, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Luigi Carbone, e dei professori Angela Di Stasi e Giuseppe D’Angelo, rispettivamente coordinatrice dei corsi di Dottorato DSG e presidente del Consiglio Didattico DSG.

Nel corso dell’iniziativa il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico è intervenuto con un saluto istituzionale, portando l’attenzione sul valore della collaborazione tra università e sistema del credito e sull’importanza di investire nella formazione qualificata sui temi della legalità, della trasparenza e della sicurezza dei dati.

La partecipazione del Direttore Generale conferma il costante impegno della Banca Monte Pruno nel sostenere iniziative di alta formazione e nel promuovere una cultura della responsabilità e dell’innovazione al servizio dei territori e delle nuove generazioni di professionisti.