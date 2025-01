È stato siglato un importante protocollo di intesa, presso l’Università degli Studi di Salerno, tra la Banca Monte Pruno, rappresentata dal Direttore Generale Cono Federico, ed il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)/DSG dell’Università degli Studi di Salerno, rappresentato dal Direttore Francesco Fasolino, finalizzato a creare una forte collaborazione connessa all’avvio della prima edizione del Master di II livello in “Anticorruzione, Data Protection e Cybersecurity”.

Il Master punta ad intercettare le esigenze di formazione di Amministrazioni, Enti pubblici e soggetti privati operanti in tali specifici settori ed è della durata annuale, per l’anno accademico 2024/2025, sotto la direzione dei professori Francesco Fasolino e Antonino Sessa.

È interessante sottolineare come nel panorama italiano dell’offerta formativa accademica questo Master rappresenta un unicum formativo che tratta congiuntamente i temi dell’anticorruzione, della trasparenza, della privacy e della cybersecurity, che coniugano curricula complementari e che hanno come target figure professionali di alto profilo, idonee a gestire organizzazioni, pubbliche e private, ad elevata complessità. Fin da subito la Banca Monte Pruno ha mostrato grande interesse per supportare questo progetto accademico attraverso la sua struttura e con mezzi che potessero favorire e agevolare la partecipazione.

Da questo punto di vista l’istituto di credito cooperativo, oltre ad entrare a far parte anche del Comitato Scientifico del Master attraverso il suo Direttore Generale Cono Federico, si farà carico di coprire le quote di iscrizione di due partecipanti meritevoli, sostenendo la loro fruizione del Master e costruendo, nel vero senso della parola, professionalità specializzate in ambiti di grande interesse e attualità anche per il mondo bancario.

Soddisfazione per questa collaborazione è stata espressa da entrambi i Direttori presenti alla firma. Il professore Fasolino ha sottolineato come la Banca Monte Pruno sia da sempre vicina all’Ateneo salernitano, abbracciando in questa circostanza il Master, ma che grazie alle convenzione sottoscritta vedrà sicuramente un coinvolgimento molto più ampio e strutturato nel tempo. Dello stesso avviso il Direttore Generale Cono Federico il quale ha voluto sottolineare la volontà della Monte Pruno di continuare a stare al fianco delle attività accademiche e, in questo caso, del Dipartimento di Scienze Giuridiche, principalmente per creare occasioni di crescita a favore di giovani studenti meritevoli i quali grazie al Master avranno ulteriori occasioni per accedere al mondo del lavoro.

Alla firma erano presenti, oltre al Direttore Generale Cono Federico e al Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche Francesco Fasolino, il professore Antonino Sessa, il Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea, il Responsabile Area Territoriale Irno/Salerno e Preposto della Filiale di Mercato San Severino Michele Pierri.