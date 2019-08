Avvelenamento di cani a San Rufo. Il Sindaco ordina la bonifica del territorio comunale

Dopo il drammatico avvelenamento ai danni di alcuni cani a San Rufo che nei giorni scorsi ha scosso la comunità del piccolo centro valdianese, il sindaco Michele Marmo ha emesso un’ordinanza per la bonifica del territorio comunale. In queste ore, infatti, sono ancora numerose le polpette avvolte dal veleno che vengono ritrovate per strada e che, se ingerite da altri animali, potrebbero ancora mietere vittime.

Il primo cittadino ha quindi ordinato al Comando di Polizia Municipale di avviare un’ispezione sull’intero territorio comunale per verificare la presenza di sostanze velenose e darne così immediato riscontro al Settore Veterinario dell’ASL di Salerno e all’Ufficio Tecnico del Comune per le operazioni di bonifica.

I padroni dei cani, fino al cessato allarme, dovranno tenere al chiuso i propri animali, al guinzaglio e munirsi di museruola per evitare che mangino i bocconi che potenzialmente potrebbero trovare per strada.

Sarà la società Generale Enterprise di Teggiano, aggiudicataria del servizio di igiene urbana, ad effettuare attraverso il proprio idoneo personale un’attività straordinaria di pulizia delle strade, degli spazi pubblici e delle aree verdi del paese.

– Chiara Di Miele –

