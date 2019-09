“Avrò cura di te”. Domani Giornata della Salute a Camerota con visite specialistiche gratuite

E’ tutto pronto a Camerota per dare il via domani, sabato 28 settembre, alla Giornata della Salute che, organizzata dall’associazione “Avrò Cura di te” in collaborazione con la Lilt di Salerno, promuove anche quest’anno, in occasione dei festeggiamenti per San Pantaleone medico e martire, una giornata speciale di visite gratuite offerte da numerosi specialisti. L’iniziativa, ideata dal dottor Gianni Ruocco, con il patrocinio del Comune di Camerota, torna nella sua sede originaria dopo una serie di appuntamenti itineranti negli altri centri della provincia di Salerno che venerano San Pantaleone.

Così dopo Ravello e Vallo della Lucania, “Avrò cura di te” fa tappa a Camerota dove è sono prevista per domani pomeriggio la possibilità di effettuare, presso il Municipio di Camerota trasformato in un maxi ambulatorio, una serie di visite mediche specialistiche gratuite grazie alla disponibilità mostrata da tanti professionisti provenienti anche da altre regioni. Con l’ausilio della parrocchia di San Daniele e San Nicola sono state anche individuate, nel territorio, delle persone più bisognose alle quali è stata data priorità nella prenotazione della visita.

Dalle 16 il via alla seguenti visite specialistiche, ma anche alla prima prevenzione screening colon retto:

ENDOCRINOLOGIA – Dottor Domenico Caggiano, direttore U.O.C. di Endocrinologia A.O.U. “S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” Salerno;

ORTOPEDIA – Dottor Andrea Sinno, A.O.U. Ruggi di Salerno;

CARDIOLOGIA – Dottoressa Lucia Soriente, dirigente medico U.O.C Cardiologia A.O.U. “S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” Salerno;

EMATOLOGIA – Dottor Giovanni D’Arena, Direttore U.O.C di Ematologia e Trapianto Cellule staminali, Ospedale civile di Rionero in Vulture;

ECOGRAFIA – Dottor Arcangelo Medolla, Ecografista –ecocolordoppler Sapri;

PEDIATRIA – Dottoressa Carolina Mauro, Pediatra A.O.U. “S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” Salerno;

OCULISTICA – Dottor Elio Trotta, Oculista Sapri, Dottor Diego Cucciniello, Optometrista Camerota, Dottor Giovanni Cavaliere, Optometrista Camerota;

DIETOLOGIA – Dottoressa Liana R. Cammarano, Biologa Nutrizionista Salerno;

NEFROLOGIA – IPERTENSIONE – Dottoressa Anna Gianmarino, dirigente medico presso Ospedale di Eboli;

ECOGRAFIA – Dottor Luciano Trivelli, Responsabile di medicina interna alla Casa di Cura Cobellis;

CHIRURGIA – Dottor Bartolo Fusco, Responsabile di Chirurgia alla Casa di Cura Cobellis;

ONCOLOGIA – Dottoressa Fortuna Lombardi, Dirigente Medico Oncologia A.O.U. “S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” Salerno;

FLEBOLOGIA – Dottor Biagino Fiscella, Chirurgia Generale Ospedale di Polla;

PNEUMOLOGIA – Dottor Giuseppe Basile, Clinica Cobellis, Vallo della Lucania,

FISIATRIA – Dottor Vincenzo Passaro, MMG, Vallo della Lucania;

NEUROCHIRURGIA-NEUROMED. – Dottoressa Chiara Caggiano e Dottor Rocco Severino

Sempre domani, a partire dalle ore 9.30, presso lo studio dentistico Ruocco in via Greco a Camerota, si effettueranno altre visite specialistiche: ore 9.30 Urologia con il dottor Umberto Greco, Dirigente U.O.C. “S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” a Salerno; alle ore 16 Ginecologia con la dottoressa Antonella Magliano di San Giovanni a Piro; Odontoiatria con la dottoressa Elda gatto, prof. A.C. Università di Messina, con il dottor Mario Caggiano dell’Università degli studi di Salerno e il dottor Roberto Rispoli di Termoli; Medicina estetica con il dottor Fausto Rispoli di Termoli.

– Chiara Di Miele –