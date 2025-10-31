Rinforzarsi, migliorare, crescere. Tre verbi che le Autolinee Curcio di Polla amano coniugare da sempre. Tre verbi che fanno parte di un’azienda che da quasi un secolo fa del movimento di persone la propria ragione di essere.

In questa ottica da alcune settimane è stata rinforzata la flotta sia dal punto di vista dei pullman sia da quello degli autisti. Nuovi autisti sono andati a rinforzare la squadra dei conducenti degli autobus.

“Il nostro obiettivo è quello di poter contare su autisti affidabili dal punto di vista della guida, ovviamente, ma anche empatici, capaci quindi di comprendere le esigenze dei nostri utenti e cercare di affrontare e risolvere ogni tipo di problematica. Sono previste anche nuove assunzioni e comunque è nostra intenzione continuare a rinforzarci, crescere e migliorare” fanno sapere dall’azienda.

Tra i nuovi autisti c’è anche una donna, la prima nella storia aziendale di Curcio. Si tratta di Silvana Somma, 47enne di Teggiano.

E’ possibile inviare delle candidature alla mail info@autolineecurcio.it.

