Vandali in azione nella notte a Battipaglia dove diverse automobili parcheggiate in strada sono state prese di mira da ignoti.

Amaro risveglio questa mattina per i proprietari che hanno trovato le loro vetture con gli pneumatici forati in via Danzilio, via Francesco Turco e nelle zone limitrofe.

Sul posto è stata allertata ad intervenire la Polizia di Stato a cui spetterà avviare le indagini per risalire ai responsabili del deprecabile gesto.

I residenti vittime dei gesti vandalici hanno denunciato l’accaduto sui social network lamentando un clima di insicurezza e chiedendo l’intervento dell’Amministrazione comunale.

I battipagliesi, infatti, reclamano il potenziamento del sistema di videosorveglianza lungo le strade cittadine.