Paura questa mattina a Marsico Nuovo, sulla SS 598.

Un’auto ha infatti impattato contro un cinghiale che in quel momento passava sulla strada. Nel violento scontro l’uomo alla guida ha riportato delle ferite mentre l’ungulato è morto sul colpo.

Lo scontro tra auto e animale ha poi provocato un tamponamento tra altri due veicoli che transitavano.

Immediati i soccorsi: i sanitari hanno provveduto al trasporto di un ferito in ospedale. Illesi gli altri conducenti dei veicoli coinvolti.

Presenti i Carabinieri della Compagnia di Viggiano per i rilievi del caso.

I veicoli sono stati recuperati dal Centro Auto Damiano di Viggiano.