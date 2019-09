Auto si schianta in A2 a Padula. Coinvolta una famiglia, bambini tra i feriti

Paura questo pomeriggio lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo nel territorio di Padula al km 110 in direzione Sud.

Per cause in corso di accertamento un’Alfa 147 ha perso il controllo schiantandosi contro il guardrail. Nel violento impatto l’auto ha perso il motore lungo la carreggiata.

Ferita la famiglia a bordo composta da 5 persone che viaggiavano verso la Calabria. Tra i feriti anche dei bambini.

Tutti soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati in ospedale. Sul posto per i rilievi del caso gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina e il personale dell’Anas per ripristinare il tratto interessato dall’incidente. Il veicolo è stato recuperato dalla ESA Paciello di Sassano.

– Chiara Di Miele –