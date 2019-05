Auto si ribalta sul lungomare di Capitello. Ferite due suore

Un incidente si è verificato questo pomeriggio lungo la Strada Statale 18, sul lungomare di Capitello, frazione del Comune d’Ispani.

Un’auto con a bordo due suore, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita fuori strada e ha impattato contro la ringhiera del lungomare, presente sul lato opposto della carreggiata, ribaltandosi completamente.

Immediato è stato l’intervento sulla Strada Statale 18 dei Carabinieri della Stazione di Vibonati diretti dal Maresciallo Francesco Barile e dei sanitari del 118 dell’ospedale Immacolata di Sapri.

Le suore sono state subito trasferite nel nosocomio saprese per i dovuti accertamenti ma le loro condizioni non desterebbero alcuna preoccupazione, solo tanto spavento.

– Maria Emilia Cobucci –