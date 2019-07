Auto sbanda e si ribalta sulla Cilentana. Paura per mamma e figlio

Paura nel pomeriggio di oggi lungo la Cilentana, tra gli svincoli di Vallo Scalo e Pattano.

Per cause in corso di accertamento, un’auto con a bordo mamma e figlio avrebbe prima urtato un guardrail e poi si sarebbe poi ribaltata finendo la sua corsa al centro della carreggiata.

I sanitari del 118 sono immediatamente intervenuti sul posto e hanno soccorso mamma e figlio, trasportati poi per accertamenti all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.

– Paola Federico –