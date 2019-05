Auto prende fuoco mentre percorre la Strada Statale 18 a Pontecagnano. Intervengono i Vigili del Fuoco

Paura nella serata di ieri a Pontecagnano. Un’auto, poco prima delle ore 23, ha preso fuoco mentre percorreva la Strada Statale 18 Tirrena Inferiore.

Si tratta di una Fiat Punto che, per cause in corso di aggiornamento, si è data improvvisamente alle fiamme.

Fortunatamente gli occupanti dell’auto sono riusciti ad uscire dall’abitacolo prima che il fuoco potesse distruggere l’auto.

I proprietari hanno immediatamente avvertito i Vigili del Fuoco che, giunti sul posto, hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’intera area.

– Paola Federico –