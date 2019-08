Auto prende fuoco lungo l’autostrada A2 tra Baronissi e Lancusi

Auto in fiamme questa mattina lungo l‘autostrada A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Lancusi in direzione Sud.

Per cause in corso di accertamento una Bmw 530 ha preso fuoco mentre si trovava in viaggio. Fortunatamente il conducente, di Milano, notato il pericolo, ha accostato riuscendo a mettersi in salvo insieme ai suoi familiari che viaggiavano con lui diretti in vacanza.

A domare il rogo che ha completamente distrutto l’auto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Eboli coordinati dal Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina diretto dal Vice Questore della Polizia di Stato, dottor Francesco Minniti.

Presente il personale dell’Anas per la gestione della viabilità.

– Chiara Di Miele –