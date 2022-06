Auto prende fuoco a Potenza. Il proprietario tenta di domare le fiamme e si ustiona

Attimi di paura si sono vissuti oggi a Potenza dove un’auto parcheggiata ha preso fuoco.

Il tutto è accaduto in via Complanare Tufarelli, in un piazzale dove ci sono alcune attività commerciali. Il proprietario dell’Opel Astra, un uomo di Banzi, ha provato in tutti i modi a domare le fiamme, senza però riuscirci.

Le fiamme, oltre ad aver distrutto la sua auto, hanno lasciato i segni anche sul suo corpo. L’uomo, nel tentativo di intervenire e spegnere l’incendio, ha riportato anche delle ustioni di secondo grado in diverse parti del corpo, in particolare sul braccio e sulla mano. Per lui si è reso necessario il trasferimento all’ospedale “San Carlo” di Potenza dove ha ricevuto le cure del caso nel reparto di Chirurgia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza per le opere di spegnimento e messa in sicurezza e i sanitari del 118 Basilicata Soccorso. In attesa dell’arrivo dei soccorsi, grande aiuto è stato fornito dalle persone che si trovavano nelle vicinanze, sia nel tentativo di spegnere le fiamme che nell’assistere l’uomo ferito.

Sconosciute le cause che hanno portato all’incendio dell’auto.