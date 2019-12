Auto finisce contro un muro e rompe un tubo del gas in località Taverne a Sala Consilina.Strada bloccata

Un incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in località Taverne a Sala Consilina.

Una donna, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo della sua Renault Scenic andando a sbattere contro un muro. L’auto è finita anche su un tubo del gas, rompendolo.

A causa del guasto e per consentire i lavori ai tecnici, si è resa necessaria la chiusura della strada.

Sul posto per i rilievi del caso presenti la Polizia Municipale di Sala Consilina e per deviare il traffico i Carabinieri della locale Stazione.

– Annamaria Lotierzo –