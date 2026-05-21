Incidente stradale in serata sulla Provinciale tra Campagna e Serre. Per cause da accertare si sono scontrati un furgone e un’Alfa Romeo.

Nell’impatto sono rimaste ferite cinque persone che viaggiavano a bordo dei due veicoli e per le operazioni di soccorso si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli.

I coinvolti sono stati soccorsi dai sanitari della VOPI e della Croce Verde che li hanno successivamente trasferiti in ospedale per le cure del caso.

Saranno i Carabinieri a stabilire con esattezza la dinamica dello scontro.