Un nuovo grave episodio di violenza si è consumato nel pomeriggio di ieri a carico di un autista di autobus, dipendente della società Busitalia Campania, mentre era in servizio sulla linea 16 di Salerno.

Il lavoratore, mentre effettuava il suo regolare servizio di linea, giunto in località San Bartolomeo, a causa di futili motivi è stato prima minacciato verbalmente ed in breve tempo si è passati dalle parole ai fatti.

Dura condanna da Arpino (Filt Cgil) e D’Amato (Uil Trasporti): “Si tratta solo dell’ultimo episodio insieme ai casi di bottiglie di vetro rotte, coltelli estratti dalle tasche e messi ben in evidenza, coltellate subite che hanno fatto rischiare la vita ai lavoratori, senza dimenticare gli innumerevoli micro episodi di aggressioni e discussioni di ogni genere – denunciano – Tutto questo accade con una frequenza inaccettabile a carico di autisti di autobus e verificatori titoli di viaggio; fatti che il più delle volte passano nella dimenticanza. Premesso che nel contempo cresce la preoccupazione e la paura tra il personale viaggiante e che tali episodi sono in continuo aumento si ritiene necessario un urgente intervento risolutivo atto a tutelare l’incolumità di tutti gli interessati. La sicurezza deve essere vista come un’assoluta necessita e non come un costo”.