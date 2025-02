A seguito dell’aumento dei furti in abitazione in alcuni comuni limitrofi a Potenza, in particolare a Tito e Pignola, si è reso opportuno un controllo sistematico e mirato di persone e veicoli.

A tal fine sono stati intensificati nel corso della settimana, su disposizione del Questore di Potenza Giuseppe Ferrari, i servizi di controllo del territorio con interventi mirati, soprattutto nelle fasce orarie in cui si registra un maggior numero di reati, attraverso la predisposizione di pattugliamenti straordinari, in modo da garantire una presenza dissuasiva nel territorio e non creare allarmismo tra la popolazione.

I controlli degli agenti di Polizia di Stato si sono tenuti in stretta sinergia con l’Arma dei Carabinieri, per una copertura integrata, e con la collaborazione anche delle Polizie Locali.

Nel corso dell’attività svolta dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, con l’ausilio delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, sono stati controllati 153 veicoli e identificate 246 persone di cui 73 sono risultate gravate da precedenti penali o di polizia. Sono stati inoltre controllati quattro locali.

Programmati per la prossima settimana ulteriori servizi di controllo anche nel comune di Picerno.