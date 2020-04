Ancora una vittima del contagio da Coronavirus in Basilicata. Non ce l’ha fatta un 71enne di Avigliano che era stato ricoverato nell’ospedale “San Carlo” di Potenza.

L’uomo ha smesso di vivere questa mattina nel reparto di Terapia intensiva.

Dolore ad Avigliano per la morte dello stimato concittadino. “E’ un momento di lutto per tutta la comunità aviglianese, che in questo momento si stringe intorno ai congiunti a cui va tutto il nostro cordoglio e la nostra vicinanza – ha dichiarato il sindaco di Avigliano, Vito Summa -. Il male ha colpito un uomo buono, conosciuto e stimato da tutti, disponibile, strappato ai suoi affetti senza nemmeno la possibilità di un ultimo saluto. Pensavamo, sbagliando, che il coronavirus ci avrebbe solo sfiorato ma la realtà è purtroppo diversa. L’emergenza non è ancora finita, siamo nel vivo di una epidemia che sta lasciando una segno profondo anche tra la nostra gente“.

Salgono a 23 le vittime del virus in Basilicata.

