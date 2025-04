Per la Gelbison si infrange il sogno della promozione in Serie C.

La squadra di Giampà proprio in dirittura d’arrivo stecca e non riesce a tenere il passo del Guidonia che, in tre giornate, ha dapprima agganciato i cilentani per poi superarli, dopo il disastroso pareggio casalingo con il Trastevere dove si sono chiuse le speranze di lottare fino all’ultimo. Nel turno infrasettimanale, per dare spazio alle festività pasquali, ha sferrato l’allungo decisivo andando a vincere sul campo di una Puteolana ormai in vacanza, di contro la Gelbison con il morale sotto i tacchi ha ceduto nettamente all’Atletico Lodigiani che, essendo a caccia di punti per la salvezza, ha sfruttato al meglio il turno di casa e già dopo soli 7 minuti ha fatto capire che non avrebbe fatto sconti. Marcheggiani ha battuto Tartaro, schierato tra i pali al posto di Colella, e lo stesso attaccante al 24’ ha firmato la doppietta personale che è valsa il 2-0. Con questo punteggio si è andati al riposo.

Nella ripresa la Gelbison trova con Viscomi la rete del 2-1, una marcatura che accorcia le distanze ma non evita la sconfitta e non rende meno amaro questo finale di stagione che in casa rossoblù si era ipotizzato con un altro epilogo. La Gelbison con 60 punti resta al secondo posto ma la piazza d’onore è insidiata dalla Sarnese che segue a una lunghezza.

Dopo la breve pausa si ritorna in campo il 27 aprile con la penultima di Campionato e i cilentani a Castelnuovo ricevono il Sarrabus che va a caccia di punti per evitare la retrocessione diretta e possibilmente guadagnare una migliore posizione nella griglia playout.

Alla Gelbison non resta che pensare ai playoff, la cui valenza per un eventuale ripescaggio in C è vicino allo zero.