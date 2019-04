Atena Lucana: una Pasqua speciale con le offerte e i gustosi Menù del Villa Torre Antica

Sarà una Pasqua speciale quella che si appresta a offrire l’Hotel Villa Torre Antica di Atena Lucana che per l’occasione propone una serie di opzioni sia per chi sceglierà di soggiornare nell’elegante struttura che per coloro i quali decideranno di gustare deliziosi piatti nel ristorante dell’antico torrione.

Per il pranzo di Pasqua, al costo di 30 euro a persona, lo chef propone Aperitivo della Torre, Antipasto Torre Antica, Lasagnetta tradizionale su ristretto di pomodorino al basilico e scaglie di carciofi croccanti, Filetto di maialino cilentano avvolto in foglie di lauro selvatico e pancetta affumicata adagiato su crema di fave e guarnizione ai frutti di bosco, agnello in tortiera con patate al rosmarino, pastiera tradizionale e colomba pasquale.

Per il pranzo di Pasquetta, al costo di 30 euro a persona, si potranno gustare Aperitivo della Torre, Antipasto del mare e dei monti, ravioli di ricotta di bufala mantecati con asparagi, pancetta affumicata e scaglie di peperone crusco, trofie al profumo di mare, cosciotto di vitello glassato al miele di acacia con fiocchi di patate e giardinetto di verdure, frittura di gamberi e calamari, millefoglie con crema chantilly e fragole.

Per le opzioni soggiorno, invece, dal 21 al 22 aprile pacchetto Pasqua – Pasquetta 1 notte/ 2 giorni a 134 euro a persona ALL INCLUSIVE (Pranzo di pasqua – cena – pernottamento e prima colazione -Pranzo di Pasquetta), mentre il pacchetto Pasquetta 1 notte/ 2 giorni a 94 euro a persona ALL INCLUSIVE (Cena – Pernotto – Prima Colazione – pranzo di Pasquetta) e quello Pasqua 1 notte/2 giorni a 99 euro a persona ALL INCLUSIVE (Pranzo di Pasqua – cena- pernottamento e prima colazione).

Dal 19 al 21 aprile, invece, il Weekend Pasqua 2 notti/3 giorni al costo di 179 euro a personaALL INCLUSIVE (Cena Venerdì Santo, pernotto e prima colazione, pranzo, cena, pernotto e prima colazione pranzo di Pasqua), mentre dal 20 a 22 aprile il pacchetto Pasqua/Pasquetta – 2 notti/3 giorni a 189 euro a persona (94,50 euro al giorno) ALL INCLUSIVE (Cena- pernotto e prima colazione – Pranzo di Pasqua – cena- pernottamento e prima colazione, Pranzo di Pasquetta), dal 19 al 22 aprile offerta Long Weekend di Pasqua 4 notti/5 giorni a 339 euro a persona (84,75 euro al giorno) ALL INCLUSIVE (Cena venerdì santo – pernotto e prima colazione – pranzo- cena leggera- pernotto e prima colazione – pranzo – cena – pernotto e prima colazione- Pranzo di Pasqua, cena, pernotto e prima colazione – Pranzo di Pasquetta).



Per maggiori dettagli e per prenotazioni contattare il numero 0975/779016 o info@hoteltorreantica.com.

– Chiara Di Miele –

