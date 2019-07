Atena Lucana: consegnato alla poetessa Maria Teresa Chechile il Premio “Filii di Atena”

Ha avuto luogo ieri, nell’Aula consiliare di Atena Lucana, la consegna del Premio “Filii di Atena” alla poetessa Maria Teresa Chechile.

Il premio, voluto dall’Amministrazione comunale e curato dal consigliere con delega alla Cultura Francesco Di Santi e dall’assessore con delega alla Scuola Michelina Siciliano, ha lo scopo di premiare i cittadini che hanno avuto dei riconoscimenti importanti a livello nazionale. La parola “filii” sottolinea il legame che queste persone, che non vivono ad Atena Lucana, continuano ad avere con il paese d’origine.

Maria Teresa Chechile vive a Jesi, nelle Marche, e lavora come infermiera all’ospedale “Carlo Urbani”. La passione per la poesia nasce da adolescente e a 15 anni ha composto il suo primo lavoro.

“Sono un’infermiera, – sottolinea – la poesia è la mia passione nel cassetto. Questo cassetto è rimasto chiuso per troppi anni fino a quando Quasimodo per primo ha creduto in me e in questa impresa. Da lì è partito un viaggio che mi ha riportata nel mio paese natio. Ho avuto la possibilità di comprendere che c’era del buono nei versi che scrivevo e a distanza di anni ancora oggi riescono a scalfire l’intimo dell’essere umano”.

“Vogliamo che i nostri concittadini che abitano fuori si sentano partecipi della vita del paese – dichiara il sindaco Luigi Vertucci – E’ un modo per dare un riconoscimento a chi sta dando lustro e fama ad Atena Lucana. Abbiamo voluto fortemente che si iniziasse con Maria Teresa Chechile che sta ricevendo premi importanti”.

Durante la premiazione sono stati letti e commentati alcuni componimenti e la poetessa ha omaggiato il suo paese con un quadro della sua prima poesia “Di Notte”.

– Annamaria Lotierzo –