Un terzo compleanno all’insegna del sorriso e della solidarietà quello festeggiato ieri pomeriggio dal Centro Commerciale Diano di Atena Lucana. La brillante attività commerciale valdianese nei primi tre anni di vita può vantare un bilancio di successo e tanto apprezzamento da parte della clientela del comprensorio e non solo.

La festa di compleanno è stata resa maggiormente significativa da una tombolata solidale il cui ricavato è stato devoluto alle associazioni Bamblú e Ascoltami Onlus. A tirare fuori i numeri gli ospiti d’eccezione dell’evento, i ragazzi di Casa Surace accompagnati dalla simpatica Nonna Rosetta.

L’estrazione è stata particolarmente gradita ai numerosi presenti grazie alle ilari battute connotate come sempre dallo spirito genuinamente campano che contraddistingue i giovani talenti della casa di produzione napoletano-valdianese. Per ambo, terna, quaterna, cinquina e tombola i negozi del Centro Diano hanno messo in palio diversi premi interessanti.

Sul palcoscenico allestito in Galleria si è esibito anche Totino Melillo, talento di Sala Consilina ma dalla voce partenopea che riscuote ad ogni appuntamento un particolare successo tra i fan.

Presenti l’amministratore del Centro, Luigi Mele, Antonio Biscotti, titolare del Superstore Conad, e la Direttrice Emanuela Califano.

Come ad ogni compleanno che si rispetti i festeggiamenti si sono conclusi con il taglio di una torta speciale realizzata dal Maestro Pasticciere Domenico Manfredi della Pasticceria D’Elia di Teggiano.

Ai microfoni di Ondanews i protagonisti dell’evento.

