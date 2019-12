Atena Lucana: al via il cartellone di eventi “Vivi il Natale Diano” al Centro Commerciale

“Vivi il Natale Diano” è il nome del cartellone di eventi natalizi proposti per le imminenti festività dal Centro Commerciale Diano di Atena Lucana.

Si parte domani, sabato 7 dicembre, e domenica 8 con “Il carretto natalizio” e la degustazione di dolci tipici delle feste, mentre il 14 e 15 dicembre i più piccoli potranno creare il loro ricordino natalizio partecipando all’Officina degli Elfi.

Il 14 dicembre si terrà anche l’evento “Natale in Musica” con una band musicale dal vivo che si esibirà all’interno del Centro Diano.

Dal 16 al 24 dicembre “Santa Claus is coming to town”, per incontrare Babbo Natale e consegnargli la letterina con i desideri.

Il 28 e 29 dicembre animazione natalizia per i più piccoli. Il 31 dicembre brindisi di fine anno offerto a tutti i clienti per festeggiare la fine del 2019 e l’inizio dell’anno nuovo.

Non perdete gli appuntamenti del Natale al Centro Commerciale Diano in via Pantoni ad Atena Lucana.

– Chiara Di Miele –