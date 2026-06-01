Atena Lucana: al Centro Medico Polispecialistico Biochimica la promo check-up tiroide
Il Centro Medico Polispecialistico Biochimica ad Atena Lucana prosegue il proprio impegno nella promozione della prevenzione e del benessere con nuove iniziative dedicate alla salute dei cittadini.
Dopo il positivo riscontro ottenuto dalle precedenti campagne continua il percorso informativo e di screening rivolto alla prevenzione delle patologie tiroidee, con una speciale promozione dedicata al check-up completo della tiroide. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare l’importanza della diagnosi precoce e dei controlli periodici, fondamentali per monitorare il corretto funzionamento della tiroide, una ghiandola piccola ma essenziale per l’equilibrio dell’organismo.
Il percorso di controllo comprende: visita specialistica endocrinologica, ecografia tiroidea, analisi del sangue complete e mirate. Tra gli esami previsti TSH, FT3, FT4, Anticorpi anti perossidasi, Anticorpi anti tireoglobulina, Tireoglobulina.
La promo check-up è disponibile al costo agevolato di 70 euro presso il Centro Polispecialistico di Atena Lucana, con prenotazione obbligatoria.
Attraverso campagne come questa Biochimica conferma la propria volontà di essere un punto di riferimento sul territorio per la prevenzione, promuovendo salute, informazione e accesso a controlli specialistici di qualità. Per informazioni e prenotazioni: Centro Polispecialistico Biochimica – Atena Lucana – 0975/1963530; 375/6526388.
– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –