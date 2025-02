Medaglia d’argento per la New Kodokan Lucania.

La stagione è iniziata sabato con il primo Campionato Italiano del 2025, in particolare con gli Assoluti di lotta olimpica in scena al PalaPellicone di Ostia.

Incerta fino all’ultimo la partecipazione dell’atleta di punta Viki Amendola per tre giorni indebolita dall’influenza e dalla febbre alta. Nonostante ciò la mattina della competizione, leggermente in ripresa, non ha superato il peso per soli 150 grammi ma è stata determinata a gareggiare.

Viki ha partecipato alla categoria superiore dove cede alla forte compagna di Nazionale Enrica Rinaldi, più volte medaglia Europea e in forza al gruppo sportivo dei Carabinieri, e si deve accontentare della medaglia d’argento.

Il risultato non preclude la sua partecipazione agli Europei under 23 che si terranno tra 3 settimane a Tirana.