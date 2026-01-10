L’ASD Danza e Ginnastica Kodokan della Maestra Rosaria Bruno ha chiuso alla grande il 2025.

Filomena Marmo, classe 2013, è stata convocata direttamente dalla Federazione Ginnastica d’Italia per partecipare agli allenamenti nazionali presso il CAT di Settimo Torinese nel periodo gennaio-giugno 2026 dopo aver superato brillantemente la selezione. Lo scorso 21 dicembre, inoltre, è stata ammessa a partecipare all’allenamento nazionale a Chieti: emozionante per lei trovarsi al fianco della Nazionale.

Le valdianesi Vincenza Marmo, Sara Trotta, Ludovica Lagreca, Laura Barone e Filomena Marmo hanno preso parte per la prima volta al Campionato Insieme Gold con la squadra giovanile e hanno sfiorato la Finalissima ai cinque nastri per un soffio.

Il 16 dicembre Kodokan ha ottenuto un doppio riconoscimento: come Società premiata dal Comitato regionale Campano Fgi nella cerimonia “Dove la passione diventa eccellenza” per i risultati ottenuti a livello nazionale e un riconoscimento personale a Rosaria Bruno per il ruolo che ricopre in Campania come Direttrice Tecnica regionale di Ritmica Gold.

Il 20 dicembre al Torneo di Natale presso l’Accademia “Bruno Grandi” di Roma, organizzato dalla società Valmontone, nell’ultima gara dell’anno le kodakine hanno conquistato tre ori, due argenti e un bronzo. Primo posto nella classifica assoluta per Filomena Marmo, Valentina Marino e Clelia Petrillo; secondo posto per Denise Di Sarli e Ludovica Lagreca; terzo posto per Greta Citera; fra le prime dieci anche Ludovica Fornino, Flavia Di Sarli e Laura Barone che chiudono al quarto, quinto e ottavo posto.

E per festeggiare il Natale in allegria ben tre saggi-spettacoli tra le varie sedi con regali consegnati direttamente da Babbo Natale.

Il 2026 riparte subito con gli allenamenti in vista degli importanti impegni agonistici Gold e Filomena Marmo è in partenza per il primo allenamento al CAT di Settimo Torinese.