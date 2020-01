Arriva il nuovo Catasto Impianti Termici. Domani la formazione alla Provincia di Salerno

Domani, martedì 28 gennaio, alle ore 8.30, presso il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino a Salerno, la Provincia di Salerno organizza un evento formativo finalizzato all’acquisizione della conoscenza delle procedure necessarie ad operare sulla piattaforma web del nuovo Catasto Impianti Termici.

“La Provincia – dichiara il Presidente Michele Strianese – è l’autorità competente per i comuni del proprio territorio, con popolazione inferiore a 40.000 abitanti, in materia di Catasto degli Impianti Termici. Quindi in ossequio a quanto previsto dall’art. 15 comma 3 della Legge Regionale n. 39 del 20 novembre 2018 abbiamo adottato il Catasto degli Impianti Termici, che gestiamo e aggiorniamo tramite la nostra Società in-house Arechi Multiservice SpA. Secondo l’art. 8 comma 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e dall’art. 9 comma 6 della Legge Regione Campania 20 novembre 2018, n. 39, i manutentori abilitati trasmettono al Catasto degli Impianti Termici territorialmente competente una copia degli RCEE, cioè il rapporto di controllo di efficienza energetica, esclusivamente per via telematica. Quindi, al fine di semplificare e velocizzare queste procedure il Settore Ambiente dell’Ente, diretto da Angelo Cavaliere, che coordina queste attività, ha organizzato una giornata formativa che si terrà domani presso la sede della Provincia di Salerno“.

La prossima campagna di autodichiarazione degli impianti termici avrà inizio l’1 febbraio e si concluderà il 30 settembre. Per ogni informazione o per iscrizioni è possibile contattare il servizio Verifiche Impianti Termici della Arechi Multiservice Spa al numero 089/3061039.

– Chiara Di Miele –