Arbitri. Risultato internazionale per Maria Marotta di San Giovanni a Piro che entra nella First Category

Ancora un successo per l’arbitro Maria Marotta, 36enne di San Giovanni a Piro, appartenente alla Sezione di Sapri. Nell’elenco UEFA delle categorie degli arbitri internazionali nel gruppo riservato al calcio femminile per l’Italia figura proprio il nome di Maria Marotta nella First Category.

Per la brava direttrice di gara del Golfo di Policastro si tratta di un nuovo importante traguardo centrato, visto che in precedenza nella sua già brillante carriera di arbitro è diventata Internazionale Femminile nel 2016 per poi compiere il grande salto nella serie C maschile fino a debuttare anche in serie B come quarto ufficiale di gara. Ed ora è arrivato anche questo prestigioso riconoscimento che la proietta in una dimensione ancora più importante nel panorama internazionale degli arbitri di calcio.

Grande soddisfazione per questo risultato conseguito da Maria Marotta è stata espressa dal presidente della Sezione di Sapri, Franco Tulimieri e da tutti i componenti della piccola sezione cilentana che ha in Maria Marotta il suo elemento di punta. Congratulazioni sono state espresse da tutti gli sportivi dell’intero Golfo di Policastro.

Non resta che fare un grosso in bocca al lupo a Maria Marotta.

– Redazione Sportiva –