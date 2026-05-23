I bambini di Aquara si preparano ad incontrare Peppino, il protagonista della favola “Il coraggio del piccolo Peppino. La volpe che salvò il Centaurino“, scritta dal giornalista Lorenzo Peluso, edita da Gagliardi.

Ambientato nel suggestivo bosco Centaurino di Sanza, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il libro insegna ai più piccoli il rispetto per l’ambiente, l’empatia e la biodiversità attraverso gli occhi degli animali del bosco.

L’appuntamento è per mercoledì 27 maggio, dalle ore 9.30, quando Peppino e i suoi amici del Centaurino arriveranno all’Istituto IC Serre- Castelcivita. Previsti gli interventi del sindaco di Aquara Antonio Marino, della Dirigente scolastica Dorotea Oddato, di Giovanni Ciao, responsabile comunicazione del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e dell’autore Lorenzo Peluso.

Il libro, arricchito dai disegni di Marco Pagliarulo, è una favola che invita il lettore alla scoperta dei luoghi e contemporaneamente sollecita la sensibilità dei bambini alla riscoperta dell’empatia per l’ambiente e per la natura. Una favola che racconta ai bambini ma vuole parlare al mondo degli adulti.

Con il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, il libro presenta la prefazione del direttore del Parco del Cilento Romano Gregorio e l’introduzione del Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Vittorio Esposito.