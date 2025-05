Da sabato 31 maggio inizia un’estate di divertimento sfrenato con l’apertura di Aqua World.

Il nuovo parco acquatico di Cinecittà World spalanca le sue porte come parco indipendente, con un ingresso e un biglietto dedicato.

Oltre 20mila metri quadri di spiagge e piscine per combattere il caldo dell’estate romana. Il fiume lento Paradiso dove rilassarsi a bordo di morbidi gommoni che attraversano l’incantata ambientazione della Thailandia tra acque cristalline, vegetazione tropicale e la sabbia dorata della Phuket Beach.

E ancora, la Cinepiscina, la piscina cinematografica di 1700 metri quadri, con un maxischermo incastonato nell’acqua dove fare il bagno, un’area Vip con ombrelloni e lettini, ristoranti a tema, shop e servizi e la zona relax dove godersi le giornate estive tra animazione e dj set.

Aqua World promette un’esperienza senza precedenti anche per chi è alla ricerca del brivido: sui nuovi scivoli di ultima generazione Vortex & Boomerang si vola in piscina in un viaggio ininterrotto, a bordo di gommoni biposto, tra discese mozzafiato, ripidi pendii e schizzi d’acqua.

Il parco apre dal 31 maggio al 14 settembre. Il biglietto d’ingresso a partire da 15 euro, il pomeridiano (dalle ore 15) 13 euro.

L’abbonamento annuale da 69 euro permette ingressi illimitati nei 3 parchi del gruppo Cinecittà World. Info e biglietti sono disponibili sul sito www.aquaworld.it

