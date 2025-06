Un’emozione straordinaria, un orgoglio autentico, un altro passo concreto verso la promozione delle radici più autentiche: “I Segreti dei Luoghi Perduti”, il docufilm prodotto dalla Fondazione Monte Pruno, in collaborazione con la Banca Monte Pruno e dLivemedia, che racconta l’anima profonda del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è ora disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video, una delle vetrine più prestigiose a livello internazionale.

Un risultato che rappresenta un nuovo e importante punto di partenza per un progetto culturale e di marketing territoriale che ha unito volti, storie e professionalità: dalla regia di Elio Di Pace e Guglielmo Lipari, alla partecipazione di Bianca Nappi e Simone Montedoro.

Il docufilm è un viaggio visivo e narrativo tra paesaggi mozzafiato, borghi dimenticati e racconti sospesi nel tempo che ricopre Roscigno Vecchia, le Gole del Sammaro a Sacco, la Grotta di San Michele a Sant’Angelo a Fasanella, il Monte Cervati, il Castello Macchiaroli a Teggiano, il Battistero di San Giovanni in Fonte a Padula, le Grotte di Pertosa-Auletta.

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni viene raccontato come mai prima: ogni inquadratura, ogni parola, ogni suono è un tributo all’unicità di un territorio che merita di essere conosciuto, vissuto, amato.

Ed è proprio per questo che la presenza su una piattaforma come Amazon Prime Video rappresenta un passaggio fondamentale su cui la Fondazione e la Banca Monte Pruno hanno lavorato per circa un anno dopo il lancio del docufilm: significa portare la bellezza di questi luoghi nelle case e sui dispositivi mobile di milioni di spettatori in Italia e nel mondo, offrendo a ciascuno l’occasione di scoprire un patrimonio inestimabile spesso ignorato dai circuiti turistici tradizionali.

Il Presidente della Fondazione e della Banca Monte Pruno Michele Albanese dopo aver assistito alla “prima” su Prime Video ha dichiarato: “Crediamo fortemente nella forza delle immagini, delle storie e del cinema come veicolo di emozioni e conoscenza. Questo docufilm è un omaggio ai nostri territori, troppo spesso dimenticati ma straordinariamente ricchi di storia, cultura, paesaggio e identità. L’arrivo su Amazon Prime è il segno tangibile che, se raccontato con passione e qualità, anche ciò che è nascosto può diventare protagonista. Il cineturismo, per noi, non è solo una suggestione ma una leva concreta per valorizzare il Sud. Serve rete, serve visione, servono alleanze con chi opera con professionalità e cuore. Noi della Banca Monte Pruno ci crediamo da sempre e siamo orgogliosi di continuare ad investire nella nostra terra. Ci siamo, con convinzione, a dare il nostro supporto, la nostra vicinanza e quel valore aggiunto che, da anni, portiamo sul territorio con serietà e dedizione. Ognuno, però, deve fare la sua parte, perché da soli non si va da nessuna parte e tutti dobbiamo sentire la responsabilità verso il futuro dei nostri già poveri territori. Da oggi, I Segreti dei Luoghi Perduti diventa patrimonio di tutti ed ognuno potrà farsi portavoce di un territorio, guardando e promuovendo questo docufilm che potrà essere condiviso da tutti coloro vogliono scoprire luoghi incantevoli ed incontaminati. Un invito, dunque, a tutti coloro che amano la bellezza autentica, lasciatevi incantare da I Segreti dei Luoghi Perduti su Amazon Prime, perché raccontare il territorio è anche un atto d’amore. E l’amore, quando è vero, va condiviso”.

