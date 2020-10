Rischia di soffocare dopo aver appiccato un incendio nel Carcere di Salerno. La vicenda vede come protagonista un detenuto extracomunitario che ha dato fuoco alla sua cella e alle suppellettili.

In seguito il fumo ha invaso il reparto e gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno dovuto fare ricorso alle maschere antigas per salvare l’uomo che stava per morire soffocato.

L’Osapp, attraverso il segretario e il vicesegretario Vincenzo Palmieri e Luigi Castaldo, ha reso noto l’accaduto ricordando anche che qualche giorno fa lo stesso detenuto ha aggredito diversi poliziotti penitenziari in ospedale.

“La situazione è incandescente – affermano – e merita di essere posta all’attenzione delle autorità competenti e interventi mirati e risolutivi”.

– Chiara Di Miele –