Talento, passione e grandi nomi della danza tornano il 13 aprile al Teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina.

Dopo il successo delle prime due edizioni, l’Associazione 21Passi è pronta a celebrare ancora la memoria della giovane ballerina Federica Tropiano.

La Rassegna, nata per promuovere giovani talenti e per contribuire a diffondere la cultura dell’arte della danza, è dedicata alla memoria di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa il 14 novembre 2020. In suo ricordo e in onore della sua passione, la danza, è stato creato il fondo Federica Tropiano, istituito grazie ad una raccolta fondi partita subito dopo la tragica scomparsa, con l’obiettivo di dar vita ad una borsa di studio per aiutare i giovani ballerini a praticare e coltivare il loro talento in questa disciplina che Federica tanto amava.

La rassegna offre la possibilità a solisti, passi a due e gruppi già iscritti a una scuola di ballo di esibirsi in quattro categorie di stile: Moderno, Contemporaneo, Hip Hop e Latin Style. In palio 3 borse di studio e un premio speciale “21 Passi” con premi in denaro da 150 euro a 1.200 euro.

La giornata sarà arricchita dagli stage a cura di due maestri di casa, nonché giudici delle scorse edizioni: Gabriele Manzo, tre volte campione italiano di hip hop ed ex concorrente di Amici e Demis Autellitano, ballerino, insegnante, direttore artistico e coreografo.

Al loro fianco nella giuria ci saranno altri tre esponenti del mondo della danza di fama nazionale: Antonio Barone, già giudice delle precedenti edizioni, ballerino e coreografo di Sala Consilina, con esperienze in prestigiose compagnie e Artistic Cast Manager Coordinator per l’apertura dei Mondiali di Calcio in Qatar 2022; Maria Zaffino, nota al pubblico per la sua partecipazione al corpo di ballo di “Buona Domenica” e “Amici di Maria De Filippi”, dove ha ricoperto il ruolo di ballerina professionista per 10 anni. Oggi dirige una scuola di Danza a Roma. Presente anche Valentina Vernia, in arte Banana, concorrente di “Amici 2018/2019”, ha partecipato a numerosi programmi televisivi, tra cui l’Eurovision 2024 con Angelina Mango, ed è coreografa e ballerina per importanti artisti musicali come Annalisa e Guè Pequeno.

Le iscrizioni alla terza edizione della Rassegna di Danza Federica Tropiano sono aperte fino al 20 marzo. Le scuole di danza interessate ad iscrivere i propri ballerini possono trovare tutte le informazioni necessarie, compreso il regolamento e i moduli di iscrizione, sul sito www.21passi.it