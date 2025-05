Lo scorso fine settimana una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Tito, mentre percorreva la Strada Statale 407 Basentana in direzione Potenza, di ritorno da un altro servizio, ha sventato un potenziale dramma lungo la trafficata arteria stradale.

All’altezza del km 72, i militari hanno notato un 80enne in evidente stato di agitazione che tentava di gettarsi sotto i veicoli in transito. Consapevoli dell’imminente pericolo, i Carabinieri sono intervenuti con tempestività frapponendosi tra l’anziano e il traffico.

Dalle prime ricostruzioni è emerso che viaggiava come passeggero su un’auto condotta dal cognato, con a bordo anche la cognata e il fratello. Durante il tragitto, l’80enne, in preda ad un improvviso stato confusionale, pare abbia afferrato il volante del veicolo facendolo sbandare e costringendo il conducente ad arrestare la marcia. Una volta fermata l’auto sarebbe sceso mettendosi sulla carreggiata con l’intento di farsi investire.

Grazie alla prontezza dei militari e con il supporto dell’autoradio di turno della Compagnia Carabinieri di Pisticci, giunta nel frattempo sul posto, è stato riportato alla calma ed identificato: si trattava di un anziano proveniente dalla Puglia. L’80enne è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario del servizio 118 Basilicata.

L’intervento dei Carabinieri Cinofili di Tito si è rivelato decisivo non solo per salvare la vita dell’anziano, ma anche per prevenire gravi incidenti che avrebbero sicuramente coinvolto altri automobilisti.

La loro azione, caratterizzata da sangue freddo e professionalità, testimonia il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri che, da sempre, dedica particolare attenzione all’addestramento del proprio personale e all’aggiornamento dei protocolli operativi al fine di garantire un intervento sempre tempestivo ed efficace in ogni situazione di emergenza, a tutela della sicurezza dei cittadini.