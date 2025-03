A Marina di Camerota un’anziana di 89 anni è stata vittima di una truffa. Una persona, spacciandosi per la nipote al telefono, l’ha truffata facendole sottrarre 11mila euro in contanti e gioielli per un valore complessivo di 20mila euro.

Il registro è sempre lo stesso: i truffatori fanno leva sui sentimenti e sulla paura per ingannare le persone più vulnerabili, fingendosi persone a loro care.

In questo caso specifico, una donna ha telefonato all’anziana fingendosi sua nipote in difficoltà e chiedendo un prestito. Un uomo si è poi recato fisicamente davanti casa della vittima facendosi consegnare il bottino.

“Non fidatevi di telefonate improvvise che chiedono soldi – il consiglio dell’Amministrazione – Prima di fare qualsiasi cosa chiamate un familiare per verificare la veridicità della richiesta. Non consegnate mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti”.

In caso di dubbio rivolgersi sempre al 112.