Ancora cani avvelenati in poche ore. Ad Auletta ritrovata morta la randagia Viky

Dopo i casi registrati a Sala Consilina e San Rufo, c’è preoccupazione anche ad Auletta dove questa mattina è stato ritrovato morto un cane randagio, un meticcio con chiari segni di avvelenamento.

E’ montata l’indignazione in paese, ma anche la preoccupazione per la morte di Viky, questo il nome della cagnolina, ritrovata priva di vita in via Orto San Giovanni, in pieno centro abitato.

Il cane è stato ritrovato in un terreno. Sui social l’indignazione a colpi di commenti contro l’autore dell’avvelenamento.

Ad Auletta non si registrano molti casi simili, ma in passato è già successo. Viky era una cagna dolcissima, spesso in compagnia di altri cani, si faceva accarezzare e non ha mai mostrato di essere aggressiva e mai ha dato problemi.

“Anzi, le uniche volte che era più vivace – raccontano alcuni cittadini di Auletta sui social – è quando al passaggio di qualche furgone, correva dietro al mezzo”.

Per quanto accaduto, è stato avvisato il Servizio Veterinario dell’Asl, che in giornata provvederà alla rimozione del cane privo di vita e cercherà di capire com’è stato avvelenata Viky.

Secondo quanto riferito da chi si è recato sul posto, il cane sarebbe stato avvelenato con un composto a forma di fagiolo di colore blu, molto simile ad una caramella.

Un gesto ignobile che al momento non ha alcun responsabile.

– Claudio Buono –

Leggi anche:

3/08/2019 –Diversi cani avvelenati nella notte a San Rufo. Scatta l’allarme tra i cittadini

2/08/2019 -Ancora un cane avvelenato a Sala Consilina. Coco non sopravvive alla crudeltà umana