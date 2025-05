“E’ veramente stupefacente che l’Osservatorio Regionale Edilizia e Lavori Pubblici (Orelp) della Regione Basilicata che si riunirà il 9 giugno a Potenza, a cui parteciperà anche RFI (Rete Ferroviaria Italiana) sullo stato di avanzamento delle opere strategiche per la Regione Basilicata, come ha dichiarato il Vicepresidente ed Assessore Regionale alle Infrastrutture e Trasporti Pasquale Pepe, non discuterà dello stato di avanzamento del Progetto Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) del Lotto 1b Romagnano – Stazione Intermedia e del Lotto 1c (Stazione Intermedia – Praja a Mare) della tratta Alta Velocità Battipaglia – Praja a Mare, il cui progetto definitivo deve essere approvato anche con l’intesa del Presidente della Regione Basilicata”.

E’ quanto afferma Rocco Panetta, Presidente del Comitato riattivazione ferrovia Sicignano-Lagonegro.

“Questa opera pubblica strategica riportata nelle mappe delle linee ferroviarie di nuova costruzione facenti parte della Rete Transeuropea Trasporti (ReteTEN-T), allegate al Regolamento UE 2024/1679, condizionerà per almeno i prossimi 100 anni la mobilità dei 90.000 abitanti in 33 Comuni della Basilicata meridionale – afferma – che fanno parte del bacino di utenza della linea Sicignano-Lagonegro. Le due audizioni di questo Comitato presso la Terza Commissione del Consiglio Regionale della Basilicata a dicembre 2023 e dicembre 2024, la Delibera del Consiglio Comunale di Brienza, la Delibera della Giunta Comunale di Lauria, non sono stati ritenuti elementi sufficienti per far mettere all’ordine del giorno della riunione del 9 giugno l’unica opera infrastrutturale europea in linea con il Green Deal, riguardante la Regione Basilicata. Mentre, ad esempio, si discuterà del Progetto Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) del collegamento stradale Salerno-Potenza-Bari, non riportato come strada di nuova costruzione nelle mappe della Rete Transeuropea Trasporti (ReteTEN-T)”.

Il Comitato chiede la convocazione, in tempi brevissimi ,“di una specifica riunione dell’Osservatorio Regionale Edilizia e Lavori Pubblici (Orelp) dedicata all’intesa che dovrà essere sottoscritta del Presidente della Regione Basilicata sul progetto definitivo dei Lotti 1b e 1c della tratta Alta Velocità Battipaglia – Praja a Mare”.