“Nel 38° anniversario (31 Marzo 1987) della sospensione al traffico ferroviario della linea Sicignano-Lagonegro abbiamo appreso che il prossimo 7 aprile è stata convocata la Conferenza dei Servizi relativa al lotto 1b Romagnano-Stazione Intermedia della tratta Alta Velocità Battipaglia-Praja a Mare, a cui parteciperanno anche le Amministrazioni comunali di Auletta, Sant’Arsenio, Atena Lucana e Sala Consilina”.

E’ quanto spiega in una nota il Presidente del Comitato riattivazione ferrovia Sicignano-Lagonegro Rocco Panetta.

“Ci auguriamo che la notizia venga smentita visto che i rispettivi Consigli comunali, insieme a quelli di altri Comuni di Campania e Basilicata, hanno deliberato all’unanimità di chiedere al Presidente della Regione Campania di sottoscrivere l’Intesa sul progetto definitivo di questo lotto accettando tutte le modifiche proposte dal Comitato che, tra l’altro, prevedono la costruzione di una interconnessione, a Polla, tra la linea Alta Velocità e la linea Sicignano-Lagonegro, nonché di un’altra interconnessione (Romagnano Sud) tra la linea Alta Velocità e la linea storica Battipaglia-Potenza, per consentire collegamenti diretti da e per Lagonegro-Potenza, oltre alla localizzazione della stazione ad Atena Lucana (km 60) anziché a Padula, in ottemperanza al Regolamento UE 2024/1679” continua Panetta.

“Questa ultima richiesta è stata fatta propria anche in un’interrogazione parlamentare al Governo, in attesa di risposta scritta, prima firmataria la senatrice Felicia Gaudiano – conclude il Presidente – Visto che l’Intesa sul progetto definitivo del Presidente della Regione Campania De Luca sarà formalizzata con una delibera della Giunta Regionale si chiede che sull’argomento si pronunci prima il Consiglio regionale. Le sorti di 156.000 abitanti in 58 Comuni di Basilicata e Campania (bacino di utenza della linea Sicignano-Lagonegro), per almeno i prossimi 100 anni non possono essere decise, contro legge e logica, in stanze chiuse al pubblico in videoconferenza il prossimo 7 aprile”.