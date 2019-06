“Alla ricerca di valori in Architettura nel progetto industriale”. Se ne discute domani a Caggiano

Si terrà domani, venerdì 21 giugno, in Via Erminio Morone a Caggiano, l’incontro dal titolo ”Alla ricerca di valori in Architettura nel progetto industriale”.

Durante la serata, inoltre, saranno presentati due libri di racconti fantastici, “Giuro” volume 1 e 2 dell’architetto senza laurea Enrico Baleri.

Contribuiranno alla conversazione il medico ricercatore Franco Morrone e l’architetto Giuseppe Cafaro. I saluti iniziali saranno affidati a Pasquale Caprio, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Salerno. Agli architetti presenti saranno assegnati due crediti formativi.

L’appuntamento è dalle ore 19.

– Claudia Monaco –