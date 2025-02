Benedetta De Luca, originaria di Sala Consilina, protagonista ieri nell’ambito della Milano Fashion Week.

Infatti presso il Luiss Hub è andata in scena “The WOMderful Inclusive Fashion Show by Benedetta De Luca”, un evento unico nel suo genere che celebra l’unicità del mondo femminile in tutte le sue forme e si propone di abbattere tutti gli stereotipi.

Benedetta, insieme a Gender & Inclusion editor di The Wom e Disability Advocate, ha portato per la prima volta sulla passerella della tanto attesa Settimana della moda milanese un’iniziativa che mette insieme le ultime tendenze e l’inclusività.

L’evento, patrocinato dal Comune di Milano e dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, è stato suddiviso in tre momenti e la giornata si è aperta con il talk “La moda che illumina ogni unicità“.

Ad indossare gli abiti disegnati dalla giovane sono state 14 modelle unconventional che hanno sfilato mostrando la raccontando la loro storia.

“È successo davvero. The WOMderful Inclusive Fashion Show è realtà! E ancora faccio fatica a crederci. Abbiamo scritto un nuovo capitolo della moda, tutti insieme. Un capitolo di inclusione, bellezza e rivoluzione” commenta De Luca.