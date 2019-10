Alla Banca Monte Pruno il “Premio Best in AML Training 2019” per la formazione in Antiriciclaggio

I Comitati Scientifici della European Schoool of Banking Management e della Scuola Italiana di Antiriciclaggio hanno conferito oggi a Roma al Direttore Generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese il “Premio Best in AML Training 2019”.

“Per aver coltivato con estrema attenzione il tema della formazione specialistica in Antiriciclaggio e per essere un modello positivo per tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio” è la motivazione con cui è stato assegnato questo premio alla Banca Monte Pruno.

Ogni anno la European School of Banking Management e la Scuola Italiana Antiriciclaggio attribuiscono questo premio alle realtà che hanno deciso di impegnare risorse umane ed economiche, destinandole alla Formazione specialistica in Antiriciclaggio, contribuendo in questo modo non solo alla crescita delle competenze Antiriciclaggio all’interno della propria azienda, ma anche in maniera indiretta a combattere il fenomeno del riciclaggio, fonte principale del finanziamento al terrorismo.

La Banca Monte Pruno, quindi, con il Direttore Generale Michele Albanese, il Vicepresidente Antonio Ciniello ed il Vice Direttore Generale Cono Federico, ha partecipato all’inaugurazione del nuovo anno accademico che è coinciso con la cerimonia di proclamazione del Master Anti-Money Laundering. Durante tale appuntamento sono stati assegnati altri riconoscimenti ad alcuni dei dipendenti dell’istituto di credito cooperativo. A Fiorella Della Guardia, Referente Antiriciclaggio, a Maria De Divitiis, Specialista Antiriciclaggio, e ad Annarita Carucci, Referente Compliance, le quali hanno partecipato al percorso formativo ricevendo il Diploma di Master e la Certificazione ufficiale delle competenze acquisite. Inoltre, per il lavoro di pianificazione e programmazione svolto, è stato conferito alla Responsabile Organizzazione e Risorse Umane della Banca Monte Pruno, Francesca Sessa, il Premio Best HR Planning 2019.

La giornata, oltre all’aspetto relativo ai conferimenti, ha permesso alla Banca Monte Pruno di partecipare ad un interessante momento formativo su “Le principali novità del recepimento della V Direttiva UE – I riflessi per i soggetti destinatari degli obblighi”, durante il quale sono intervenuti professionisti del settore, esponenti dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

A margine dei lavori i vertici aziendali presenti hanno voluto sottolineare la valenza di questo riconoscimento, complimentandosi vivamente con le risorse che si sono distinte in un percorso formativo impegnativo ed altamente qualificante che rappresenta, in ogni caso, un innalzamento qualitativo complessivo per l’azienda grazie all’acquisizione di nuove competenze specialistiche, le quali potranno essere trasferite anche al resto della struttura attraverso un processo formativo che miri allo scambio, all’interno dell’istituto, di informazioni e conoscenze, come già fatto in passato dalla Banca Monte Pruno che, quindi, conferma la sua forte attenzione per la formazione e per la crescita delle sue risorse.

– Chiara Di Miele –