Algida sceglie Salerno per vincere il record mondiale. Presente anche l’azienda Salluzzi di Atena Lucana

Era presente anche l’azienda dedita alla vendita di gelati e surgelati Saluzzi di Atena Lucana all’Ice Cream Party più grande del mondo che si è tenuto ieri pomeriggio in Piazza della Concordia a Salerno.

L’evento è stato organizzato dall’Algida per festeggiare alla grande i suoi primi 60 anni di vita e ha avuto come obiettivo quello di coinvolgere l’intera comunità e i suoi abitanti per un momento di puro divertimento in modo da rafforzare il legame con il territorio. Algida è nata a Roma nel 1959 e da quel momento la cialda croccante ripiena di gelato con crema al latte è diventata l’icona del gelato industriale e il marchio principe in Italia ma anche all’estero.

Presenti alla grande festa dedicata al gelato anche i giudici del Guinness World Record e la manifestazione salernitana è rientrata nella speciale categoria di “The Largest Ice Cream Party Social”.

Per poter entrare nel Guinness dei Primati, come spiegato dal giudice Lorenzo Veltri, il maggior numero di persone, riunite in un posto, per mezz’ora contemporaneamente hanno dovuto mangiare un gelato. 794 presenze la soglia minima per battere il record, ma ieri ben 962 persone si sono riunite in Piazza della Concordia per degustare una delle specialità Algida.

– Annamaria Lotierzo –