La Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili della Regione Campania ha approvato una nuova procedura telematica che permette agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado di presentare una domanda di partecipazione al bando #IoStudio Regione Campania per ottenere una borsa di studio del valore di 250 euro.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Campania in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, è destinata agli studenti provenienti da famiglie con un ISEE non superiore a 15.748,78 euro e mira a supportare il diritto allo studio attraverso l’acquisto di libri di testo, beni e servizi formativi. La presentazione della domanda può essere effettuata da uno dei genitori, da chi ne ha la potestà o dallo studente beneficiario se maggiorenne.

Il servizio digitale denominato “Domanda per la borsa di studio (Bando #iostudio Regione Campania 2024/2025)” sarà attivo dalle ore 10.00 del 20 febbraio alle ore 16.00 del 6 marzo e sarà accessibile QUI

I requisiti principali per accedere al bando sono:

Essere iscritti a una Scuola secondaria di secondo grado in Campania, risultando censiti come frequentanti sulla piattaforma SIDI/ANIST (Sistema Informativo dell’Istruzione) per l’anno scolastico 2024/2025

Avere un ISEE aggiornato al 2025 non superiore alla soglia stabilita

Presentare domanda nei tempi previsti dal bando

La nuova procedura è stata definita in collaborazione con l’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale e rientra nella strategia di trasformazione digitale di Regione Campania che prevede la progressiva digitalizzazione di tutti i processi e procedimenti amministrativi e la loro evoluzione in servizi accessibili online e disponibili sul Catalogo dei Servizi digitali.