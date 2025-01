Al via i lavori del nuovo ospedale di Salerno.

Questa mattina in occasione dell’apertura del cantiere, alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, sono stati illustrati il progetto e il cronoprogramma nella sala “Scazia” dell’ospedale “Ruggi”.

La Regione Campania ha investito 470 milioni di euro per un ospedale all’avanguardia, inserito in un ampio parco verde. Il nuovo “Ruggi” occuperà una superficie di 220mila metri quadri, ci saranno 732 posti letto, 50 terapie intensive e 1710 posti auto. Inoltre la struttura sarà integrata con il sistema autostradale e ferroviario.

“E’ una giornata importante – commenta il Presidente De Luca – In Campania stiamo realizzando 10 nuovi ospedali. Dobbiamo essere soddisfatti e orgogliosi di quello che stiamo realizzando. A Salerno stiamo facendo miracoli doppi. Volevamo un’opera di grande architettura contemporanea, non solo un capannone e mi pare che il risultato sia molto bello. Un altro miracolo sono i tempi di realizzazione e nel capitolato di gara ci siamo preoccupati di prevedere anche il terzo turno e cioè si lavora anche di notte. Avremo la possibilità di un’integrazione con le attività formative per i giovani e creeremo le condizioni migliori per formare i professionisti. A questo finanziamento dobbiamo aggiungerne altri due per lo svincolo della tangenziale e per la fermata dedicata della metropolitana. Avremo la possibilità di collegamento dedicato e anche un collegamento diretto con l’Università”.

De Luca nel suo intervento ha chiesto al direttore dei lavori di accelerare i tempi di realizzazione e ha sottolineato che “vi staremo con il fiato sul collo, andremo sul cantiere e controlleremo anche noi”.